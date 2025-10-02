Bursa İnegöl’ün tescilli değeri Cerrah Kuru Fasulyesinde hasat başladı. Yaklaşık 800 dekar alanda ekilişi yapılan Cerrah Kuru Fasulyesi için İnegöl Belediyesi hasat makinesi ücretsiz olarak üreticilere hizmet veriyor.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl’ün tarım değerlerinden biri olan ve şehrin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan Cerrah Kuru Fasulyesinde yeni sezon hasadı başladı. Cerrah mahallesinde yaklaşık 800 dekar alanda ekilişi yapılan ve Cerrah Kuru Fasulyesi ismiyle adı Türkiye’de nam yapan ürün, sofraları süslemek için özenle hasat ediliyor. İnegöl Belediyesi de şehrin tarım değerlerinden biri olan Cerrah Kuru Fasulyesinin hasadında makine ve ekipman desteği ile öne çıkıyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN HASAT MAKİNESİ ÜCRETSİZ OLARAK ÜRETİCİNİN HİZMETİNDE

İnegöl Belediyesi geçtiğimiz yıl kuru fasulye hasadını kolaylaştırmak için fasulye hasat makinesi alımı gerçekleştirmişti. Cerrah bölgesinde üreticilerin ücretsiz olarak hizmetine sunulan makine, bu yıl da hasat zamanı başlamasıyla beraber sahaya indi. Tarlalarda üreticinin hasadını yüzde 90 oranında kolaylaştıran makine ile fasulye hasadı hem daha hızlı hem de daha kolay gerçekleştiriliyor.

ÜRETİCİLERDEN TEŞEKKÜR

Cerrah bölgesinde fasulye hasadını yapan üreticiler, “İnegöl Belediyesi’nin almış olduğu hasat makinesinden çok memnunuz. Fasulye hasadımızı yüzde 90 oranında kolaylaştırdığı için Belediye Başkanımız Alper Taban’a çok teşekkür ediyoruz. Hasadımız bereketli olsun inşallah” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.