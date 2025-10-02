TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 11 Ekim Cumartesi günü saat 15.30’da Türk Telekom ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta karşılaşmasının biletleri Biletix’te satışa çıktı.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sıradaki iç saha maçını Türk Telekom ile oynayacak.
Coach Emil Rajkovic yönetiminde sezona evinde aldığı Fenerbahçe Beko galibiyetiyle başlayan Mavi Yeşilliler, taraftarı önünde kazanarak yoluna devam etmek isterken, 11 Ekim Cumartesi günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak.
Karşılaşmanın biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken, maç günü salon bilet gişesi saat 11.00’den itibaren açık olacak.