Bursa'da Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin Feyziye Mahallesi’nde marn ocağı açmak için yaptığı ÇED başvurusuna tepki gösterdi. Akkuş, “Zeytinlikler, ormanlar ve su kaynakları zarar görecek. Doğamızı savunacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin Gemlik’in Feyziye Mahallesi’nde 10,8 hektarlık alanda marn (çimento hammaddesi) ocağı açmak için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptığını duyurdu.

Akkuş, yaptığı basın açıklamasında, projenin Hamidiye ve Fevziye köyleri arasındaki verimli tarım arazilerine, ormanlara ve su kaynaklarına zarar vereceğini belirtti.

Akkuş, şu uyarılarda bulundu: “Patlama yöntemiyle yapılacak üretim, köy halkının yaşam kalitesini düşürecek. Binlerce ağaç kesilecek, ekosistem tahrip olacak, zeytin ağaçları verimsizleşecek ve yer altı-yer üstü su kaynakları zarar görecek. Gemlik’in doğal mirasını yok etmeye sessiz kalamayız.”

Gemlik Kent Konseyi, projenin çevreye etkilerini yakından takip edeceğini, halkı bilgilendireceğini ve doğayı korumak için mücadele edeceğini vurguladı.