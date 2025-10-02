Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in sosyal belediyecilik adına başlattığı en güzel hizmetlerden biri olan “Engelsiz Taksi” 2019 yılından bu yana binlerce umut taşıdı.ORDU (İGFA) - Ordu'da ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Taksi hizmeti ile de Ordu’da bulunan engelli vatandaşların ulaşım sorunu ortadan kaldırıyor. Bir telefon ile Ordu Büyükşehir Belediyesine ulaşarak yolculuklarını kolay hale getiren vatandaşlar bu taksi ile sadece yolculuk yapmıyor, umudunu da bu takside taşıyor.

HAYATLAR KOLAYLAŞTI, YÜZLER GÜLDÜ

Başkan Güler’in öncülüğünde Ordu’da ilk kez hayata geçirilen bu hizmet tamamen ücretsiz bir şekilde veriliyor.

Taksi hizmeti ile kurum kuruşlarındaki işlerini halletmek ve günlük ihtiyaçlarını gidermek için evlerinden alınan vatandaşlar işlerini tamamladıktan sonra evlerine geri bırakılıyor. Zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra sosyalleşmek isteyen vatandaşlar da bu hizmetten faydalanabiliyor.

Engelli bireyler Engelsiz Taksi sayesinde hem güvenli hem de konforlu bir şekilde hareket etme imkanı buluyorlar.

BİR TELEFON UZAKLIĞINDA HİZMET

Bu anlamda 2019 yılından bu yana kesintisiz hizmet veren Engelsiz Taksi 7 bin 200 kere yola çıkarak vatandaşların hayatına dokundu, yüzleri güldürdü. Bundan sonrada hizmetine devam edecek olan taksiden yararlanmak isteyen vatandaşlar bir telefon ile Ordu Büyükşehir Belediyesinden destek alabilecek.