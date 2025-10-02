Merkez üssü Marmara Denizi açıklarında 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.BURSA (İGFA) - AFAD; Marmara Denizi açıklarında saat 14.55'te 5 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi.

Alınan bilgiye göre merkez üssü Marmara Denizi açıklarında Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde yaşanan deprem 6,71 kilometre derinlikte kaydedildi.

İstanbul, Bursa ve Marmara'nın çevre bölgelerinde şiddetli bir şekilde hissedildiği kaydedildi.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından da herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği belirtilerek, saha ekiplerinin çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.