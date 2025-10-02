Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin su kaynaklarını korumaya yönelik altyapı çalışmalarının yanı sıra gelecek nesillere suyun bilinçli kullanımını anlatmaya devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - SASKİ, gelecek nesillerin su bilinci ile büyümesi için okullardaki Su Müfettişi eğitimlerini sürdürüyor. Şerbetpınarı ve Kirazlı İlkokulu’nda gerçekleşen eğitimlerde 150 öğrenciye suyun doğru kullanımı ve tükenebilir kaynaklar üzerinde tasarrufun etkileri anlatıldı.

Kocaali Şerbetpınarı ve Kirazlı İlkokulu’nda gerçekleştirilen eğitimlerde 150 öğrenci Su Müfettişi oldu.

SU MÜFETTİŞLERİ TASARRUF KONUSUNDA ÖRNEK OLACAK

Suyun bilinçli kullanımı ve kullanım alanlarında yapılacak tasarrufları öğrenen minikler günlük yaşantılarında da çevrelerine örnek olacak. Sunum eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde dünya üzerindeki su kaynaklarının kuraklık karşısında yaşadığı sıkıntılar, su tasarrufu ile elde edilecek su miktarı ve kanalizasyona atılan atıkların çevreye verdiği zarar anlatıldı.