OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Renault Group’un Fransa’daki merkezini ziyaret ederek CEO François Provost ile görüştü. 2026’da Bursa’da Renault Duster, Boreal ve Clio 6 üretimine başlanacak. Türkiye, Renault’nun küresel ölçekte üçüncü büyük pazarı olarak öne çıkıyor.BURSA (İGFA) - OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Renault Group’un Fransa’daki merkezini ziyaret ederek CEO François Provost ile bir araya geldi. Ziyarette, Renault Mais ve Oyak Renault’nun Türkiye’deki operasyonları ile 2026’da Bursa’da başlayacak yeni model üretimleri ele alındı.

Yalçıntaş’a, Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, MAİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bahaettin Tatoğlu ve MAİS A.Ş. Ticari Genel Müdür Yardımcısı Levent Timur eşlik etti.

Yalçıntaş, OYAK ve Renault Group’un 55 yılı aşkın ortaklığının Türkiye otomotiv sektörünün en güçlü iş birliği modeli olduğunu vurguladı: “Bu ortaklık, yeni adımlar için sağlam bir temel oluşturuyor.” Provost ise, “OYAK ile 8 milyondan fazla araç, 7,5 milyon motor ve 6 milyon vites kutusu ürettik. Türkiye, Renault’nun üçüncü büyük pazarı. Clio 6 ile yeni bir döneme giriyoruz,” dedi.

2026’DA YENİ MODELLER BURSA’DA

Yalçıntaş, 2024’te üretimine başlanan Yeni Renault Duster’ın ardından, 2026’da Bursa’daki Oyak Renault fabrikalarında Renault Boreal ve Clio 6 üretimine başlanacağını duyurdu.

Boreal’in 50’den fazla ülkeye ihraç edileceğini belirten Yalçıntaş, “Clio 6’nın ve yeni nesil hibrit motorların Bursa’da üretilmesi, Türkiye için stratejik bir değer,” dedi. Clio’nun dünya çapında 16 milyon, Türkiye’de 600 binden fazla kullanıcıya ulaştığı hatırlatıldı.

Yalçıntaş, Renault Satış ve Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ivan Segal ile de görüşerek operasyonların sürdürülebilirliği ve pazar liderliğini güçlendirme stratejilerini tartıştı.

Ziyarette, OYAK ve Renault’nun karşılıklı güven ve stratejik uyumla başarıyı sürdürdüğü vurgulandı.