Kocaeli Büyükşehir ana sponsorluğunda hafta sonu Motocross Park Kartepe’de gerçekleştirilecek Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nda adrenalin dolu anlar yaşanacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda 5-6 Temmuz tarihleri arasında Motocross Park Kartepe’de gerçekleştirilecek Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nda sporcular adrenalini zirveye taşıyacak.

COŞKU VE HEYECAN ZİRVEYE TAŞINACAK

Kentin doğa sporları potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmaya devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi enduro tutkunlarını Kocaeli’de bir araya getiriyor. ‘Sporun Başkenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda sporun her branşına büyük destekler veren Büyükşehir, adrenalin dolu bir hafta sonunda kentte enduro fırtınası estirecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Motor Sporları Federasyonu, Kartepe Belediyesi ve Kartepe Motosiklet Kulübü iş birliğinde 5-6 Temmuz tarihleri arasında Motocross Park Kartepe’de gerçekleştirilecek Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın 2025 sezonundaki ikinci ayak yarışları coşku ve heyecanı zirveye taşıyacak.

ÖDÜL TÖRENİNE BÜYÜKAKIN DA KATILACAK

Prestij Genel Klasman, Usta Genel Klasman, Hobi Genel Klasman, Genç Genel Klasman, Veteran Genel Klasman, GP Genel Klasman ve Kadın Genel Klasman olmak üzere 7 kategoride düzenlenecek yarışlarda sporcular hem doğa koşullarına hem de yapay engellere karşı mücadele verecek. Sporcular 5 Temmuz Cumartesi günü sıralama ve antrenman turlarında piste çıkacak, 6 Temmuz Pazar günü ise gözler final yarışlarına çevrilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın da katılım sağlayacağı final yarışlarında sporcular izleyenlere unutulmaz bir şölen yaşatacak. Ekstrem parkurda dereceye giren sporculara nakdi ödül verilecek.