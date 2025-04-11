Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Akmeşe’de düzenlenen törende çiftçilere yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu ve gübre dağıttı. Başkan Büyükakın, 6 yılda tarıma 1 milyar TL destek verdiklerini söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Akmeşe Mahallesi’nde düzenlenen törende çiftçilere yüzde 50 hibeli ilkbahar dönemi yem bitkisi tohumu ve 15-15-15 gübre teslim etti.

“2025 Yılı İlkbahar Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi” kapsamında gerçekleştirilen dağıtım, tarım ve hayvancılığı güçlendirmeyi hedefledi.

Törene AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Tarım Kredi Bölge Müdürü Harun Kırmızı, muhtarlar ve çok sayıda çiftçi katıldı. Karaaslan, “Başkanımız her talebimize destek verdi. Tarımın her alanında belediyemiz var” diyerek Büyükakın’a teşekkür etti. Kırmızı ise projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Proje kapsamında, yaklaşık 1.500 çiftçiye 70 ton dane ve silajlık mısır tohumu ile 1.150 ton gübre dağıtılacağını belirterek Kocaeli genelinde 45 bin dekar tarım alanının desteklenmesinin planlandığını kaydetti. 2019-2025 yılları arasında hayata geçirilen 83 tarım projesiyle çiftçilere toplam 1 milyar TL’lik destek sağlandığını vurgulayan Başkan Büyükakın, son 6 yılda tarıma 1 milyar TL destek verdiklerini vurgulayarak, “Dünyada gıda krizi riski artarken, biz üretimi destekliyoruz. Mazot, gübre ve tohumla çiftçimizin yanındayız. Gerçekler sahada, güneş balçıkla sıvanmaz” dedi.

Çiftçiler, desteklerden dolayı Büyükakın’a teşekkür etti.