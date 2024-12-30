Kocaeli Büyükşehir Zabıtası, yılbaşı yaklaşırken vatandaşların kaliteli ve güvenli hizmet alabilmesi için restoranlarda denetim gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların kaliteli ve güvenli hizmet alabilmesi için yılbaşı öncesinde restoranlarda denetim gerçekleştirdi.

DETAYLI VE TİTİZ İNCELEME

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde vatandaşın güvenliğini, huzurunu ve tüketici haklarını koruma adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda restoranlarda sıkı bir denetim gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri ile işbirliğinde yapılan denetimlerin ilk adresi İzmit Marina’da bulunan deniz ürünleri restoranları oldu. Ekipler; personel özlük dosyaları, evrak bilgileri, ruhsatlar, faaliyet durumu ve hijyen koşullarını kontrol etti. Restoranların yangın güvenliğinin de ihmal edilmediği denetimlerde ekipler, yangın tüplerinin dolum tarihleri ve güncelliğini inceledi.

HER NOKTA KONTROL EDİLDİ

Denetimler sırasında işletmelerin metrekare ölçüleri de değerlendirilirken, ruhsatta belirtilen alanla mevcut alanlar karşılaştırılarak herhangi bir değişiklik olup olmadığına bakıldı. Yılbaşı öncesinde, işletmelerin faaliyetlerine uygunluğu ve yasal düzenlemelere uyumu dikkatle incelendi. Bu önlemler, vatandaşların yılbaşı gecesinde gönül rahatlığıyla dışarda vakit geçirebilmesi için atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir ortamda hizmet alabilmesi için bu denetimlerin her yıl olduğu gibi 2025 yılında da süreceğini bildirdi. Eksiklik tespit edilen işletmelere yasal uyarılar yapılırken, sağlık ve güvenlik standartlarına uymayanlar hakkında cezai işlemlerin uygulanacağı duyuruldu.