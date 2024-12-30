Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirdiği haftalık denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'da 23-29 Aralık 2024 tarihleri arasında elektronik, sabit, seyir halinde yapılan trafik denetimlerinde bin 858'i Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden olmak üzere toplamda 9 bin 833 araç/araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden "Önceliğimiz can güvenliğimiz" mesajıyla yapılan açıklamada, Trafik Denetlem Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları detaylı olarak yer aldı.