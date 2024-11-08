Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği şehircilik projeleriyle ulusal ve uluslararası alanda ödül almaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,4-7 Kasım tarihleri arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA 2024 Ödülleri’nde (LivCom SDG Awards)birincilik ödülleriyle layık görüldü. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi”yle ilk sırada yer alırken Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı “İzmit Körfezi BalıklandırmaProjesi”yle kendi kategorisinde birinci oldu.

EN PRESTİJLİ ÖDÜL

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen LivCOM Ödülleri, dünyanın dört bir yanından şehirleri ve projeleri bir araya getirerek iyi uygulamaları teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu yıl 29 ülkeden 232 şehir ve 32 projenin katıldığı programda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projeleriyle ödül törenine damga vurdu. Büyükşehir, Sağlıklı Yaşam Kategorisinde “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi” ve Sürdürülebilir Çevre Kategorisinde “İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi” ile yarışmaya katılan projeleri geride bırakarak birincilik elde etti.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne temsilen kazanılan ödülleri Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Şam ve Deniz Çevresi Yönetimi Şefi Yasin Yılmaz aldı.

