Tofaş Basketbol Takımı, ligin 6. haftasında deplasmanda Darüşşafaka Lassa’ya konuk olacak. 9 Kasım Cumartesi günü Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 15.30’da başlayacak ve BeIN SPORTS 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 6. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, deplasmanda Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya gelecek.

Ligde ve Avrupa’da bu sezon oynadığı 10 maçı da kazanan Mavi Yeşilliler, bu galibiyet serisine İstanbul deplasmanında da devam etmek isterken; Bursa ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Takımın yeni transferlerinden Anzejs Pasecniks de bu mücadeleyle birlikte ilk kez TOFAŞ forması giyecek. Ligde şu ana kadar tek galibiyetini 2. haftada Manisa Basket’e karşı alan ve son 3 maçını kaybeden Darüşşafaka Lassa, geçtiğimiz günlerde antrenör değişikliğine giderek Josh King yerine Başantrenörlük için İspanyol çalıştırıcı Carles Duran ile anlaşma sağlamıştı.

9 Kasım Cumartesi günü Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanacak 6. hafta mücadelesi saat 15.30’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Mehmet Şahin, Duhan Köyiçi, Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından sıradaki lig maçını 17 Kasım Pazar günü saat 15.30’da sahasında Aliağa Petkimspor ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, FIBA Europe Cup’ta ise 13 Kasım Çarşamba günü TSİ saat 22.00’de deplasmanda Almanya temsilcisi Basketball Löwen Braunschweig ile karşılaşacak.