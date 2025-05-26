Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerine hizmet verecek olan Gebze Kurban Pazarı, geçtiğimiz günlerde Balçık köyünde kuruldu.KOCAELİ (İGFA) - 60 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulan pazarda, yaklaşık 260 çadırda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Vatandaşların kurbanlık alışverişlerini kolay ve güvenli bir şekilde yapabilmeleri için tüm gerekli önlemler alınırken, Gebze Belediyesi de ulaşım konusunda önemli bir adım attı.

KURBAN PAZARINA ÜCRETSİZ OTOBÜS SEFERİ

Belediye, bugünden itibaren Kurban Bayramı’na kadar her gün, saat 10.00’da başlayarak iki saatte bir olmak üzere Çoban Mustafa Paşa Camii önünden Balçık Kurban Pazarı’na otobüs seferleri düzenlemeye başladı. Kurbanlık almak isteyen vatandaşların pazara rahat ulaşabilmeleri için planlanan bu seferlerin bayram öncesi yoğunluğu azaltması hedefleniyor. Gebze Belediyesi yetkilileri, vatandaşların hem hijyenik hem de düzenli bir ortamda kurbanlık alışverişlerini yapabilmeleri adına pazar alanında denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.