Kocaeli Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün genç basketbolcuları, Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Turnuvası’nda il şampiyonu olma başarısını gösterdi.KOCAELİ (İGFA) - Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Yalova’da düzenlenecek Bölge Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan bizim çocuklara gönülden başarılar diliyorum” dedi.

Spor Kenti Çayırova’da hayata geçirilen yatırımlar meyvesini vermeye ve başarılı sonuçlara vesile olmaya devam ediyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin gelmesiyle birlikte sporda yapılan atılım ve yatırımlarla, ulusal ve uluslararası alanlarda adından sıkça söz ettiren Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, son olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Turnuvasında il şampiyonu olma başarısını gösterdi. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü U16 Erkek Basketbol Takımı, Kocaeli’nde gerçekleştirilen, turnuvada rakiplerini geride bıraktı ve Yalova’da düzenlenecek bölge şampiyonasında boy göstermeye hak kazandı.

“YÜREKTEN KUTLUYORUM”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun! Basketbolda başarılarımıza yeni başarılar eklemeye devam ediyoruz. Sokakta atılan ilk adımlar, üç yıl gibi kısa bir sürede Çayırova’yı 1. Lig sahnesine taşıyan büyük bir başarı hikâyesine dönüştü. Bugün ise U16 takımımızın kazandığı şampiyonluk, Çayırova’da basketbolun artık bir tutkuya dönüştüğünün en güzel göstergesi oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından düzenlenen Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Turnuvasında il şampiyonu olan U16 Erkek Basketbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Yalova’da düzenlenecek Bölge Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan bizim çocuklara gönülden başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.