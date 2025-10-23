Edirne'de Keşanspor’da yeni sezon öncesi yönetim kadrosu ve görev dağılımı açıklandı. Kulüp Başkanı Mehmet Yavaş başkanlığında yapılan toplantının ardından görev dağılım listesi kamuoyuyla paylaşıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yeni yönetim yapılanmasının ardından Keşanspor’da hedefin, hem sportif başarı hem de kurumsal sürdürülebilirlik olduğu vurgulandı.

Kulüp Başkanı Başkan Mehmet Yavaş, açıklamasında; “Yönetim olarak uyum içinde çalışarak, Keşanspor’u bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz.” dedi.

Keşanspor'daki yeni yapılanmada kulübün farklı birimlerinde görev alacak isimler şöyle belirlendi: