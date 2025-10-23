Orhangazi Hürspor 2025-2026 sezonuna hazır
Edirne'de Keşanspor’da yeni sezon öncesi yönetim kadrosu ve görev dağılımı açıklandı. Kulüp Başkanı Mehmet Yavaş başkanlığında yapılan toplantının ardından görev dağılım listesi kamuoyuyla paylaşıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yeni yönetim yapılanmasının ardından Keşanspor’da hedefin, hem sportif başarı hem de kurumsal sürdürülebilirlik olduğu vurgulandı.

Kulüp Başkanı Başkan Mehmet Yavaş, açıklamasında; “Yönetim olarak uyum içinde çalışarak, Keşanspor’u bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz.” dedi.

Keşanspor'daki yeni yapılanmada kulübün farklı birimlerinde görev alacak isimler şöyle belirlendi:

  • Kulüp Başkanı: Mehmet Yavaş
  • Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet Aydın
  • İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet Meriç
  • Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Murat Arhatır
  • Genel Kaptan: Savaş Baş
  • Genel Koordinatör / Ar-Ge ve Reklam Pazarlama Sorumlusu: Fırat Sıvacı
  • Muhasebeden Sorumlu Yönetici: Can Meriç
  • Tesislerden Sorumlu Yönetici: Ramazan Saltan
  • Basın Sözcüsü: Umut Çatal
  • Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici: Kubilay Öztürk
  • Sosyal Medyadan Sorumlu Yönetici: Murat Topaloğlu
  • Store Sorumlu Yönetici: İsmail Büyüçeklik
  • Sportif Direktör: Feyzullah Hardal
  • Teknik Yönetim Kadrosu: Mehmet Hardal, Cihan Yeşilırmak, İzzet Ceylan, Erdal Baltacı
  • Kulüp Müdürü: Hikmet Kirez
  • Malzemeci: Ali Tüfek