İstinye Üniversitesi Vadi Ana Kampüsü'nde bulunan bin 300 yıllık zeytin ağacı, öğrencilere 'pes etmemeyi, çabalamayı ve umudu' aşılıyor. Vivin İnşaat kurucusu Mimar Sevcan Bora, "Yalnızca bir yapı değil, insanın ruh halini, üretkenliğini ve yaşam enerjisini şekillendiriyoruz" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında pek çok başarılı projeye imza atan Vivin İnşaat, özellikle eğitim alanında yaptığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. 2023 yılında 6 ay gibi rekor bir sürede tamamlanan İstinye Üniversitesi Vadi Ana Kampüs Projesi, modern mimarinin estetik, hız ve mühendislikle bütünleştiği örnek gösterilen bir proje oldu.

8 katlı yapısı ve peyzaj alanı dahil yaklaşık 40 bin metrekarelik inşa alanı bulunan ana kampüs binasında rektörlük katında başlayarak her çizgide çağdaş bir sadelik, her yüzeyde zamansız bir estetik hâkim kılındı. Kampüsün kalbinde yer alan tıp ve eczacılık fakülteleri; derslikler, amfiler, laboratuvarlar ve sosyal alanlarla çevrelendi. Elektronikten moleküler biyolojiye, anatomi ve biyokimyadan mikrobiyolojiye uzanan farklı laboratuvarlarda teknoloji ile mekânsal konforun dengesi titizlikle sunuldu.

Özellikle konferans salonundaki akustik denge; kat yüksekliği ve mekanik sistemlerin uyumu ile üst seviyeye taşındı. Dere kenarında olduğu için ileri teknoloji kullanılarak zemin iyileştirmesi yapılan İstinye Üniversitesi Vadi Ana Kampüs Projesi, yaklaşık 11 bin metrekareyi bulan peyzaj alanıyla da “teknik mükemmeliyetin zarafetle buluştuğu bir mimari manifesto” olarak yorumlanıyor.

ÇABAYI SİMGELEYEN 1300 YILLIK ZEYTİN AĞACI

İstinye Üniversitesi’nin bahçesinde bulunan bin 300 yıllık zeytin ağacı, öğrencilere “pes etmemeyi, çabalamayı ve umudu” aşılamaya devam ediyor. Vivin İnşaat Kurucusu Mimar Sevcan Bora’nın kararlı takibi sonucu, satışta olmamasına rağmen “öğrencilere model” olması adına ısrarcı olmasıyla bulunduğu fidanlıktan temin edilen zeytin ağacı, 70 kişilik özel bir ekip tarafından yerinden alınarak İstinye Üniversitesi’nde bugünkü yerine nakledildi. Projenin doğayla kurduğu güçlü bağı da simgeleyen bu ağaç, yalnızca bir peyzaj unsuru değil; Vivin İnşaat’ın köklere, doğallığa ve sürdürülebilir mimariye duyduğu saygının da bir ifadesi oldu.

İNCE DETAYLARDA VİVİN İMZASI

Doğayı bir dekor değil, yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirten Mimar Sevcan Bora, “Her projemizde aynı vizyonu sürdürerek moderniteyle doğallığı, teknikle zarafeti, mühendislikle sanatı buluşturuyoruz. Bu çizgiyi her yeni projede daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. İstinye Üniversitesi Vadi Kampüsü, bu yaklaşımın en güçlü yansımalarından biri olmuştur. Doğayla uyum içinde tasarlanmış yapısıyla yalnızca bir üniversite değil; geleceğin mimarlarına, doktorlarına ve bilim insanlarına ilham veren bir yaşam alanı inşa ettik. Kampüsün her köşesinde, Vivin İnşaat’ın imzası olan detaylar saklı” dedi.

300 KİŞİLİK EKİP 6 AYDA İNŞA ETTİ

2023 yılında eğitim dönemine yetiştirebilmek adına 6 ay gibi rekor bir sürede tamamlanan İstinye Üniversitesi Vadi Ana Kampüs Projesi’nde 300 kişilik bir ekip aralıksız çalıştı. Ticaret merkezleri, kongre salonları, konut ve kişiye özel villa projeleri dahil pek çok başarılı yapıyı hayata geçiren Vivin İnşaat’ın uzman ekiplerinin imzasını taşıyan bu proje, modern mimarinin estetik, hız ve mühendislikle bütünleştiği örnek gösterilen bir çalışma oldu.

“Üniversite kampüs binasını altı ayda inşa ederek rekor kırdık. Yalnızca bir yapı değil, insanın ruh halini, üretkenliğini ve yaşam enerjisini şekillendiriyoruz” diyen Vivin İnşaat Kurucusu Mimar Sevcan Bora şunları kaydetti:

“Vivin İnşaat olarak, mimarinin yalnızca bir yapıyı değil, insanın ruh halini, üretkenliğini ve yaşam enerjisini şekillendirdiğine inanıyoruz. Her renk, her form, her ışık dokunuşu insan psikolojisinde iz bırakır. Biz bu bilinci tasarımlarımızın merkezine koyuyoruz. Sağlık ve eğitim alanlarında geliştirdiğimiz projelerde, mekânların sadece işlevsel değil, ruha iyi gelen, zihni dengeleyen alanlar olmasına özen gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki; insan kendini iyi hissettiği mekânda öğrenir, üretir ve iyileşir. Renkleri duygusal bir dil, mimariyi bir anlatım biçimi, sanatı ise o mekânın kalbi olarak konumlandırıyoruz. İnsana iyi gelen, yaşamı güzelleştiren, sağlığı ve estetiği birleştiren yapılar tasarlıyoruz.”