30 Haziran Pazartesi günü Keşan Kaymakamlığı görevine başlayan Aziz Mercan, bölgedeki yerel yöneticiler tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Son olarak, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene ile Belediye Başkan Yardımcıları Bilgin Atlı ve İsmail Büyükvarlık, Kaymakam Mercan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette heyet, Kaymakam Mercan’a “hoş geldiniz” diyerek yeni görevinde başarılar diledi.

Kıral, Ergene, Atlı ve Büyükvarlık, nazik ev sahipliği için Mercan’a teşekkür ederken, Mercan’da ziyaret nedeniyle kendilerine teşekkür etti.