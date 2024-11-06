Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşanan üzücü olayda, bir kadın, arkadaşı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Keşan Emniyeti, güveni kötüye kullanma suçundan şüpheli hakkında işlem başlattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye Keşan'da akşam saatlerinde Büyük Cami Mahallesi’nde meydana gelen olayda, E.Ş. adlı kadın, bir eğlence mekanında bulunduğu sırada arkadaşı olan O.Y. isimli şahsa telefonunu verdiğini ancak daha sonra telefonunu geri alamadığını belirterek şikayette bulundu.



Mağdur kadın, arkadaşına güvenerek telefonunu verdiğini ancak O.Y.'un telefonu alıp kaçtığını ve tüm aramalarına rağmen ulaşamadığını öne sürdü.

Olayla ilgili olarak Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlattı.

Şüpheli O.Y. hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçundan işlem yapılacağı bildirildi.