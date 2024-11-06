Edirne'de Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Enez Polis Merkezi Amirliği'ne yapılan iki ayrı kayıp tüfek bildirimi üzerine soruşturma başlatıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Edirne'nin Enez ilçesindeki kayıp tüfekler için soruşturma başlatıldı

Alınan bilgiye göre, Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Enez Polis Merkezi Amirliği'ne ilk şikayette bulunan A.Y. isimli vatandaş, yaklaşık 20 yıl önce av tüfeğini kaybettiğini belirterek, emniyet güçlerinden yardım istedi. İkinci şikayette bulunan Y.A. isimli vatandaş ise yaklaşık 15 yıl önce kaybolan av tüfeği ile ilgili başvuruda bulundu.

Her iki şikayet üzerine ekipler, kayıp tüfeklerin bulunması için detaylı soruşturma başlattı.

Şüphelilerin tespiti ve kayıp eşyaların bulunması için çeşitli yöntemler kullanılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat geniş çaplı sürdürülüyor.