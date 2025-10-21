Keşan Türkü Dostları Derneği (KTDD), 2025-2026 sezonu Türk Halk Müziği Korosu için çalışmalarına başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de KTDD Başkanı ve Koro Şefi Soner Velioğlu yönetiminde yürütülen çalışmalar, Keşan Belediyesi Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Koronun bundan sonraki çalışmalarının da her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de aynı yerde devam edeceği bildirildi.

Türk Halk Müziği’nin, kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu belirten Velioğlu, amaçlarının öz kültürü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.

Velioğlu, “Türkülerimiz geçmişle geleceğimiz arasında güçlü bir köprüdür. Her yaştan türkü dostunu aramızda görmekten mutluluk duyarız.” dedi.