Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı’nca düzenlenen 13. Boğaziçi Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Yarışma filmleri belli oldu. Festivalde bu yıl on film, “Altın Yunus” için yarışacak.İSTANBUL (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 13. kez gerçekleştirilecek olan Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj yarışma heyecanına katılacak isimler belli oldu. 7-14 Kasım tarihleri arasındaki festivalde bu yıl on film, büyük ödül için yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Yarışması’na seçilen filmler arasında “Bağ Bozumu”, “Bir Adam Yaratmak”, “Gölün Şarkısı”, “Gündüz ve Gece”, “Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok”, “Kanto”, “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi”, “Parçalı Yıllar”, “Rayların Ötesinde” ve “Tavşan İmparatorluğu” filmleri yer alıyor.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI’NDA 10 FİLM ALTIN YUNUS İÇİN YARIŞACAK!

“Ulusal Uzun Metraj Yarışması” filmleri arasında; yönetmenliğini Mesut Gengeç’in yaptığı, İstanbul’daki sorunlu yaşamından kaçan Burak’ın Bozcaada’daki bağlarda geçmişiyle ve gömülü sırlarla yüzleşmesini konu alan “Bağ Bozumu”, yönetmenliğini Murat Çeri’nin üstlendiği, yazdığı trajedinin içine sürüklenerek gerçek ile kurgu arasındaki sınırı kaybeden bir yazarın hikayesi “Bir Adam Yaratmak”, Tayfun Belet imzalı ıssız bir gölde yaşayan balıkçı İbrahim’in, gizemli bir yabancıyla karşılaşınca geçmişiyle yüzleşmesini anlatan “Gölün Şarkısı”, Ali Altınöz’ün yönettiği, miras işleri için köyüne döndüğünde çocukluk arkadaşıyla karşılaşan Tufan’ın kendi travmalarıyla yüzleştiği “Gündüz ve Gece”, yönetmenliğini Murad Zaloğlu’nun yaptığı mezarlıkta geçen trajikomik olayları ve baba-oğul ve yalnızlık hikâyelerini iç içe geçiren “Güneşin altında Yeni Bir Şey Yok”, Ensar Altay imzalı, kayınvalidesinin kaybolmasıyla hayatı altüst olan Sude’nin aile sırlarını ve kendi sınırlarını keşfettiği “Kanto”, Tunç Davut’un yönettiği bayram arifesinde kaybolan bakıcısının çocuklarıyla kalan yaşlı Refik’in hikayesini anlatan “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi”, Hasan Tolga Pulat imzalı, 1975’te Amerikan ambargosunun yarattığı ekonomik krizin Türkiye’de sinema sektörünü derinden etkilediği dönemde, tiyatrocu Aytekin’in istemeden Türk sinemasının kriz ortamında bir yıldıza dönüşmesini konu alan “Parçalı Yıllar”, Cenk İzgören’in yönettiği, İntihar için gittiği kasabada trenin gelmemesiyle hayatın anlamını sorgulamaya başlayan Başak’ın hikâyesi “Rayların Ötesinde” ve Seyfettin Tokmak imzalı, babası tarafında zorla engelli taklidi yaptırılan Musa’nın, kendisi gibi doğasından koparılıp yem olarak kullanılan yaban tavşanlarını kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatan “Tavşan İmparatorluğu” yer alıyor.