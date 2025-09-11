Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin ele alındığı TOBBUYUM ADR’25 Zirvesi’ne katılarak önemli bir temsiliyet gerçekleştirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ankara’da düzenlenen zirvede Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Can Tunç ve Oda Sicil Sorumlusu Burcu Avcu, Keşan TSO’yu temsil etti.

ARABULUCULUK VE TAHKİM GÜNDEMDEYDİ

Zirvede, uyuşmazlıkların çözümünde kullanılan yeni yöntemler, arabuluculuk ve tahkim konuları masaya yatırıldı. Alanında uzman akademisyenler ve uygulayıcılar, deneyimlerini paylaşarak katılımcılara bilgi aktardı.

TOBBUYUM İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Keşan TSO temsilcileri, zirve kapsamında TOBBUYUM Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel ile de bir araya geldi. Görüşmede, Keşan TSO bünyesinde yürütülen arabuluculuk ve uyuşmazlık çözüm çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Keşan TSO yöneticileri, üyelerine ve bölgeye katkı sağlayacak her türlü gelişmenin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirterek, bu tür organizasyonların bilgi paylaşımı ve iş birliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.