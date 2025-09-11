Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Tahtalı Mahallesi’nde iş yeri olarak faaliyet gösteren toplam 2 bin 700 metrekarelik üç kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kent genelinde kaçak yapılaşmayla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Hem rutin denetimler hem de vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda tespit edilen kaçak yapılar belediye ekiplerince yıkılıyor. Belediye ekipleri bu kapsamda son olarak Tahtalı Mahallesi’nde iş yeri olarak faaliyet gösteren toplam 2 bin 700 metrekarelik üç kaçak yapıyı yıktı.

Ekipler ilk olarak, aynı işletmeye ait yan yana konumlanmış toplam 2 bin metrekarelik iki kaçak yapıyı yıktı. Ardından, yine aynı mahallede bulunan 700 metrekarelik başka bir kaçak yapının yıkımına geçildi. Karşılaşılan engellemelere rağmen polis ve zabıta ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında yıkımlar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.