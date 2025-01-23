Edirne'nin amatör spor kulüplerinden Keşan İdmanyurdu, Serkan Bayraktar ile yolları ayırdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2024/2025 futbol sezonunda Keşan İdman Yurdu Spor Kulübü’nün antrenörlüğünü yapan Serkan Bayraktar, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda Keşan İdmanyurdu ile ilişiğini kestiğini belirtti.

Bayraktar, Keşan İdmanyurdu Kulübü yönetim kurulu ile karşılıklı konuşarak ayrılmış bulunduğunu belirterek, "Kulüp Başkanımız Taner Karatepe ve Keşan İdman Yurdu Spor kulübüne teşekkür ediyorum ve oyuncularımıza ikinci yarıda başarılar diliyorum" dedi.