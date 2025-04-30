İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Keşan berber ve kuaför esnafının mağduriyetini TBMM’ye taşıdı. Milletvekili Akalın, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na soru önergesi verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Gezer, sektördeki sorunları İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın’a iletti.

Milletvekili Akalın, esnafın taleplerini TBMM’ye taşıyarak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yazılı soru önergesi sundu.

Önergede, 2017’den beri Mesleki Eğitim Merkezi Örgün Eğitim ve Ustalık Telafi Programları ile güzellik ve saç bakım hizmetleri gibi alanlarda binlerce gencin istihdama kazandırıldığı belirtildi. Ancak 1 Ekim 2023’te bu alanların devlet katkısı kapsamından çıkarılmasının esnaf ve öğrencileri mağdur ettiği vurgulandı. Akalın, kararın eğitimde eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade etti.

Akalın’ın Bakan Tekin’e yönelttiği sorular şöyle: