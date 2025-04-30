Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Dans Günü’nde yaklaşık 350 kadın kursiyerin katılımıyla zumba ve step-aerobik etkinliği yaptı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Dünya Dans Günü Etkinliği”, Yenişehir Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi’nde büyük bir coşkuyla yapıldı.

Etkinliğe kadın kursiyerler ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Zumba ve step aerobik gösterileri, katılımcılara hem eğlenceli hem de sağlıklı bir akşam yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan programda, müzik eşliğinde yapılan dans ve egzersizler tam not aldı. Katılımcılar, Dünya Dans Günü’nü sporla ve dansla kutlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu tür organizasyonların devam etmesini istediklerini belirttiler. Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise vatandaşları spora teşvik etmeye yönelik etkinliklerin artarak süreceğini ifade etti.