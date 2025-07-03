İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde kene ve haşerelerle mücadele için ilaçlama çalışmalarına başladı. Halk sağlığını korumak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; cadde, sokak, park ve yeşil alanlardaki ilaçlamalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. İSTANBUL (İGFA) - Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların sağlıklı ve daha konforlu bir yaz geçirmesi için Beylikdüzü Belediyesi ekipleri, haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına başladı. Halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında cadde, sokak, park, bahçe ve yeşil alanlarda ilaçlamalar titizlikle yapılıyor. Aynı zamanda, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını yürüten ekipler; uçkun, sivrisinek ve son günlerde artış gösteren kene vakalarına karşı ilaçlamalar yapıyor.

“Talepler doğrultusunda park ve bahçelerde kene ilaçlamaları yapıyoruz”

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi ilaçlama ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilaçlama hizmetleri ile koordineli ve programlı bir şekilde ilçe genelinde çalışmaların gerçekleştiğini dile getiren Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Şefi İsmail Şengül, “Mahallelerimizde programlı bir şekilde, yaklaşık 4 - 5 ekip çalışarak ilaçlama yapıyoruz. Son dönemlerde artan kene vakalarına karşın Beylikdüzü’nde çok fazla vaka görülmese de vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda park ve bahçelerde kene ilaçlamaları da yapıyoruz. İlçe halkının yaz aylarını daha rahat ve sağlıklı geçirmesi için tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.