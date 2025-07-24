Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak, basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.KAYSERİ (İGFA) - Gazeteciliğin zaman kavramı gözetmeden icra edilen zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu ifade eden Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci şunları söyledi; “Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, kamu yararını gözeten ve hukukun temel ilkelerini kendilerine düstur edinmiş basın mensupları, şüphesiz ki toplumumuzun birlik ve beraberliğinde önemli role sahiptir. Çok önemli bir toplumsal görevi, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları çalışmalar takdire şayandır.

Gerek ülkemizin gerekse Kayserimizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarımıza önemli görevler düşmektedir. Gazetecilerin mesleklerini özgürce icra edebilmeleri, demokrasimizin sağlıklı işlemesi için elzemdir. Bu özel gün vesilesiyle, tüm basın mensuplarının özverili çalışmalarını takdir ediyor, onlara başarılarının devamını diliyorum.

Bu düşüncelerle şehrimizde faaliyette bulunan basın mensuplarımız başta olmak üzere, mesai kavramı gözetmeden, özverili şekilde görevlerini ifa etmeye çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim”