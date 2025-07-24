Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih sürecinin bugün (24 Temmuz) sona ereceğini duyurdu. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.ANKARA (İGFA) - Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla "Okul Başarı Puanı (OBP)" üstünlüğüne; sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki "Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)" üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak

LGS TERCİHİ YAPACAK DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE "POZİTİF AYRIMCILIK"

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle olağanüstü hâl kapsamındaki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler için ayrıcalık tanındı.

Buna göre yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek. Ayrıca bu illerin dışındaki diğer illerde bulunan yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların tamamını ise "kayıt alanında" olarak tercih edebilecek.

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, bulundukları il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan olup/olmama durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.