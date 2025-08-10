Kayseri Ali Dağı’nda başlayan Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası’nda 120 sporcu mücadele ediyor. Şampiyona 14 Ağustos’a kadar devam edecek.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ali Dağı Paraşüt Alanı’nda Türkiye’nin en prestijli yamaç paraşütü organizasyonu Pre-PWC ve Yamaç Paraşütü Mesafe Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 120 sporcu, Kayseri semalarında zorlu ve heyecan dolu bir yarışa adım attı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman, şampiyona öncesi yaptığı açıklamada, “Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası aynı zamanda Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası. Türk sporcularımız bu yarışlar sonucunda milli takıma seçiliyor. Türkiye’deki en üst düzey şampiyona” dedi. Bugünkü parkurun uzunluğunun 75 kilometre olduğunu ifade eden Kahraman, “Buradan kalkan sporcular Pınarbaşı ve Tomarza’da belirlenen noktalara inecek. Şampiyonada 90 Türk, 20-25 yabancı olmak üzere toplam 120 sporcu yer alıyor. Rüzgârın yönü ve şiddetine göre güzergah sabah belirleniyor” diye konuştu.

Ali Dağı’nın yamaç paraşütü açısından Türkiye’nin en önemli alanlarından biri olduğunu belirten Kahraman, “Kayseri Valimiz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, Talas Belediye Başkanımız ve Gençlik Spor İl Müdürümüzün desteğiyle burası çok değerli. Ali Dağı iniş konusunda şehir merkezindeki tek yer ve burada birçok şampiyona yapıldı. Federasyon olarak burasını çok önemsiyoruz. Hedefimiz Ali Dağı’nda Dünya Şampiyonası düzenlemek” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise “Kayseri’de her şey var” diyerek, ilin doğa sporlarına ve spora verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi. Ali Dağı’nın eşsiz doğa koşulları ve uygun hava şartları, yarışmanın başarısında önemli rol oynuyor.

Türkiye’nin yamaç paraşütü arenasındaki en heyecanlı günleri Kayseri’de yaşanıyor. Sporcular ve Kayseri halkı, 14 Ağustos’a kadar devam edecek şampiyonayı büyük bir ilgiyle takip ediyor.