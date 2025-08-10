Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla Köyü’nde ilave atık barajı için yürütülen önceki ÇED süreci reddedilmiş, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), atık barajı için belirlenen yerin görünür rezerv alanı olması nedeniyle olumsuz görüş vermişti.Gürhan ADANA

BURSA (İGFA) - Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi’nde, Meyra Mühendislik Proje ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Kurşun-Çinko-Bakır İşletmesi İlave İkinci Maden Atık Depolama Tesisi Projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci yeniden resmen başlatıldı.

11 Nisan 2025 tarihinde Kirazlıyayla’da ilave atık barajı için yürütülen önceki ÇED süreci reddedilmiş , Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), atık barajı için belirlenen yerin görünür rezerv alanı olması nedeniyle olumsuz görüş vermişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şirket tarafından sunulan ÇED başvuru dosyasının yönetmelik çerçevesinde incelendiği ve genel formata uygun bulunarak sürecin başlatıldığı belirtildi. Bakanlık, proje hakkında bilgi almak veya görüş, öneri ve sorularını iletmek isteyen vatandaşların Bursa Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) ya da Bakanlığa başvurabileceğini duyurdu.

‘KİRAZLIYAYLA’DA EKOSİSTEM YOK EDİLİYOR’

Yenişehir Çevre Platformu (YEÇEP), yeni atık depolama tesisi projesine sert tepki gösterdi. YEÇEP Sözcüsü Erkan Erdem, Kirazlıyayla’da daha önce de benzer projelerle doğanın ağır tahribata uğradığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Kirazlıyayla’da yeraltı ve yerüstü suları, tarım arazileri ve orman ekosistemi zaten mevcut maden faaliyetlerinden olumsuz etkilenmiş durumda. İkinci bir atık depolama alanı, bölgedeki kirliliği ve riskleri katlayacak. Bu tesis sadece doğayı değil, Yenişehir’in tarım geleceğini de tehdit ediyor. ÇED sürecine katılım hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Kirazlıyayla halkının çilesi ne zaman bitecek?”

YEÇEP, halkı ÇED sürecine müdahil olmaya, itiraz dilekçeleri ve bilimsel raporlarla sürece katkı sunmaya davet etti.