Şeker–İş Sendikası Şube Başkanlığı ve Kayseri Şekerspor Kulübü işbirliği ile Merhum Mustafa Kılıç anısına düzenlenen Kayseri Şeker çalışanları voleybol turnuvası final maçıyla sona erdi. 30 takımın mücadele ettiği ve renkli görüntülere sahne olan turnuva da Kayseri Şeker Malzeme Ambarları Müdürlüğü Takımı şampiyon oldu.KAYSERİ (İGFA) - 11 Ağustos -2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen turnuvaya Kayseri Şeker Spor Tesisleri ev sahipliği yaptı.

Geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Merhum Mustafa Kılıç anısına düzenlenen turnuvaya Kayseri Şeker’in; Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Fabrikalarında görev yapan çalışanları katıldı.

30 takımın mücadele ettiği turnuvada final müsabakasında Malzeme Ambarları Müdürlüğü ile Turhal Fabrika Takımı karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1’lik setle kazanan Malzeme Ambarları Müdürlüğü Takımı şampiyonluğa adını yazdırdı. Turnuva da ikincilik kupası Turhal Fabrika Takımının olurken, üçüncülük kupasını ise Sivil Savunma ve Güvenlik Müdürlüğü Takımı kaldırdı.

Final maçını izleyen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kupa töreninde yaptığı konuşmasında Merhum Mustafa Kılıç’a rahmet dileyerek; Kayseri Şeker olarak çalışanlarımızı sosyal ve sportif faaliyetlerle de destekliyoruz. Bu tip etkinlikler çalışanlarımızın birlik, beraberlik ve kaynaşmasına ciddi ölçüde katkı sağlıyor’ dedi.

Kupa ve madalya törenine, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Eryolu ile Kayseri Şeker yöneticileri de katıldı.