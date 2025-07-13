Kocasinan Müftüsü Halil Uzun ve Sorgun Müftüsü İsa Yaykın, Site Camii’nde yaz Kur’an kursu öğrencilerine hediye ve ikram dağıttı; Kur’an öğrenen çocuklara teşekkür etti.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaz Kur’an kurslarına katılan öğrenciler, anlamlı bir ziyaretle ödüllendirildi.

Kocasinan Müftüsü Halil Uzun ve Sorgun Müftüsü İsa Yaykın, Site Camii’nde eğitim gören yaz Kur’an kursu öğrencilerini ziyaret ederek hediyeler takdim etti.

Türkiye genelinde yoğun ilgi gören yaz Kur’an kursları, Kocasinan’da da büyük bir katılımla devam ediyor. Site Camii, Fahrettin Bakır Kur’an Kursu ve Celal Aysel Kur’an Kursu öğrencileri, müftülerin ziyaretiyle bir araya geldi.

Müftü Uzun, Kur’an-ı Kerim’i kısa sürede öğrenen 10 öğrenciye hediyeler verirken, tüm çocuklara çikolata ve çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Müftü Uzun, öğrencilerle yaptığı sohbette, “Evlatlarını camilere emanet eden anne-babalara, özveriyle eğitim veren hocalarımıza ve en önemlisi sıcak yaz günlerinde Kur’an öğrenmek için camilere gelen siz yavrularımıza teşekkür ediyorum. Bu sevginiz bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Ziyaret, veliler ve öğrenciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Programın sonunda Müftü Uzun ve Müftü Yaykın, öğrencilerle vedalaşarak camiden ayrıldı.