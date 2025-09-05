Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde Avrupa Spor Şehri ünvanını taşımanın sorumluluğuyla 2025’in ilk 8 ayında toplam 393 madalya kazanan sporcuları ile spor alanına damga vurdu.KAYSERİ (İGFA) - Spor A.Ş. aracılığıyla düzenlenen 77 organizasyonla 130 bin vatandaşa ulaşılırken, spor okulları, modern tesisler ve uluslararası başarılarla Kayseri, Türkiye’nin örnek spor şehirlerinden biri haline geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. aracılığıyla hayata geçirilen onlarca organizasyon, binlerce kişiye ulaşan spor okulları, modern tesislerde sunulan hizmetler ve ulusal-uluslararası başarılarla Kayseri, Türkiye’nin en güçlü spor şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor.

2025’in ilk 8 ayında Spor A.Ş., şehrin dört bir yanında düzenlediği 77 farklı spor organizasyonuyla 130 bin kişiye sporun heyecanını yaşattı. U-11 Futbol Turnuvası’ndan Uluslararası 3x3 Basketbol Turnuvası’na, Erciyes’te Gece Kayağı Etkinliği’nden 2200 rakımda masa tenisi turnuvasına kadar birçok etkinlik, şehre renk kattı. Ayrıca Büyükşehir Spor A.Ş., birbirinden özel organizasyonlarla her yaştan vatandaşı sporla buluşturdu.

Spor A.Ş. bünyesindeki spor okulları, 2025’in ilk 8 ayında futbol, yüzme, okçuluk, basketbol ve kick boks başta olmak üzere 17 branşta 25 bin çocuğa ve gence spor eğitimi verdi. Aynı zamanda “Bizim Okulda” projesiyle 27 farklı okulda çocuklar sporla tanıştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 29 modern spor tesisiyle her yaş ve seviyeden vatandaşa hizmet veriyor. Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi’nden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne, yüzme havuzlarından buz pateni pistine kadar çok geniş bir alanda fitness, pilates, spor etkinlikleri ve sosyal alan hizmetleri sunuluyor.

Uluslararası Başarılarla Taçlanan Sporculuk Hikâyeleri

Büyükşehir Spor A.Ş., toplam 21 branşta 900 sporcu ve 14 milli sporcu, gerek uluslararası gerekse Türkiye ve yerel müsabakalarda yüzlerce dereceler alırken, bünyesinde bulunan 26 eğitmen ile sporcuları yetiştirmeye devam ediyor.

Sporcular, 2025 yılının ilk 8 ayında 61 Kayseri İl Birinciliği, 70 Kayseri İl İkinciliği, 33 Kayseri İl Üçüncülüğü, 98 Türkiye Şampiyonluğu, 69 Türkiye İkinciliği, 48 Türkiye Üçüncülüğü, Uluslararası Müsabakalar, 4 Altın Madalya, 2 Gümüş Madalya ve 8 Bronz Madalya olmak üzere toplam 393 madalya kazanarak, Altın Bayraklı Kayseri'nin adını spor dünyasında gururla temsil etti.

Büyükkılıç: “Sporla Gelişen, Sporla Güçlenen Bir Kayseri İçin Çalışıyoruz”

Sporun ve sporcunun dostu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Spor Şehri unvanının sadece bir ödül değil, sorumluluk olduğunu belirterek, “Gençlerimizi spora yönlendirmek, sağlıklı bireyler yetiştirmek, kadınlarımızdan çocuklarımıza herkesin spor yapmasını sağlamak için durmadan çalışıyoruz. Sporla gelişen, sporla güçlenen bir Kayseri için çalışıyoruz. Bu başarı Kayseri’nin başarısıdır” dedi.