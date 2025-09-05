Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kumla Deresi’nde gerçekleştirdiği temizlik çalışmasında yüzmekte zorlanan bir ördeği fark etti. Yorgun ve bitkin gözüken ördek, kısa sürede Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, rutin deniz ve dere temizliği sırasında karşılaştıkları yardıma muhtaç bir ördeği kurtararak, doğaya olan sorumluluklarını bir kez daha ortaya koydu. Kumla Deresi’nde yüzmekte zorlanan bir ördek, ekiplerin dikkati sayesinde fark edildi.

Yorgun ve bitkin gözüken ördek, hemen Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

ORMANYA’DA HIZLI MÜDAHALE

Yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanları için güvenli bir sığınak olan Ormanya Yaşam Merkezi’ne teslim edilen ördeğe veteriner hekimler tarafından ilk muayenesi yapıldı. Kontrollerde, ördeğin beslenme eksikliği ve düşük sıcaklık nedeniyle ileri derecede dehidrasyon yaşadığı tespit edildi. Herhangi bir kırık ya da doku zedelenmesine rastlanmayan ördeğe sıvı ve besin takviyesi sağlandı.

İlk müdahalesi başarıyla tamamlanan ördek, tedavisinin ardından Ormanya bünyesinde rehabilitasyon sürecine alındı.

Uzman ekipler, ördeğin sağlıklı bir şekilde doğal yaşamına dönebilmesi için gerekli bakım ve kontrolleri titizlikle sürdürüyor. Ördek, tedavisinin tamamlanmasının ardından Ormanya Yaşam Merkezi içerisinde yer alan doğal yaşam alanına salınacak.