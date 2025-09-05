New York’ta gözaltında hayatını kaybeden 29 yaşındaki Türk vatandaşı Musa Çetin için New Jersey’deki Bergen Camii’nde cenaze namazı kılındı. Törene ailesi, yakınları ve Türk toplumu temsilcileri katıldı. Çetin’in naaşı memleketi Ağrı’ya gönderildi.abdpost / ABD (İGFA) - New York’ta gözaltında fenalaşarak hastanede yaşamını yitiren 29 yaşındaki Türk vatandaşı Musa Çetin, New Jersey’nin Cliffside Park bölgesindeki Bergen Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Ağrı’ya uğurlandı.

ABDPost.Com’un haberine göre, törene Çetin’in ailesi, yakınları, ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, Ali Rıza Doğan, Dedektif Muhammed Amen, iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, toplum gönüllüsü İbrahim Kurtuluş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk resmi makamlarından törene katılım olmadı.

İNTİHAR OLDUĞU TEYİT EDİLDİ

Yetkililer, Çetin’in vefatının intihar olduğunu açıklamış, nezarethanedeki güvenlik kamerası görüntüleri ailesi ve avukatlarla paylaşılmıştı. Görüntülerde, Çetin’in kendi iradesiyle yaşamına son verdiği netlik kazanmıştı. Olay, göçmen bireylerin yaşadığı psikolojik zorluklar ve ruh sağlığı hizmetlerinin önemini yeniden gündeme getirdi.

Törenin ardından Adile Sultan, Çetin’in ruhu için helva kavurarak katılımcılara ikram etti.