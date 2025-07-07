Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Bolu’daki Kartalkaya Davası’nın ilk duruşmasına katılarak basın açıklaması yaptı. Özdağ, davanın uzun süreceğini ve sistemsel hataların felakete yol açtığını vurguladı.BOLU (İGFA) - Bolu’da görülen Kartalkaya Davası’nın ilk duruşmasına katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, mahkeme sonrası yaptığı basın açıklamasında, dava sürecinin hem insani hem de sistemsel hataları ortaya çıkardığını belirtti.

Genel Başkan Prof. Dr. Özdağ, salonda ağır bir atmosferin hakim olduğunu ve yakınlarını kaybedenlerin acısının hâlâ hissedildiğini ifade etti.

“İNSANİ VE SİSTEMSEL HATALARIN FELAKETİ”

Salonda çok ağır bir hava olduğunu kaydeden Özdağ, "Bu, insani hataların sonucunda olduğu kadar, hatta ondan daha fazla sistemsel bir hatanın yol açtığı insani bir felaket” dedi.

Hukuksuz şekilde tutuklandığım sırada 21 Ocak günü Bolu'da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte duruşmaya katılıp, sonrasında basın açıklamasıyla salondaki atmosferi anlattım.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha… pic.twitter.com/w6SMmMjjz4 — Ümit Özdağ (@umitozdag) July 7, 2025

İlk sanığın ifadesinin alındığı duruşmada, sanık avukatlarının savunmaları ve şikayetçi ailelerin avukatlarının sorularının, gerçeğin ortaya çıkarılması ve suçluların tespitinin uzun bir süreç gerektirdiğini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Özdağ, sanık avukatlarının mahkeme dışında ciddi iddialar ortaya attığını vurgulayarak, “Sadece içerideki sanıklar mı suçlu, yoksa salonda bulunması gereken başka insanlar da var mı?” sorusunu gündeme getirdi.

Yakınlarını kaybedenlerin acısının mahkeme salonunda hâlâ yoğun bir şekilde hissedildiğini belirten Ümti Özdağ, adaletin tam anlamıyla sağlanması gerektiğini ifade etti.

Davanın uzun bir yargılama süreci gerektireceği belirtilirken, Özdağ, Zafer Partisi olarak konunun takipçisi olacaklarını ve adaletin yerini bulması için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.