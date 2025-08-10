Karşıyaka Belediyesi, Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi ile ilçedeki çocukların sportif gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Merkezde; ücretsiz olarak bilimsel testler uygulanıyor, katılımcılar becerileri doğrultusunda başarı potansiyelleri en yüksek olan spor branşlarına yönlendiriliyor.İZMİR (İGFA) - Karşıyaka Belediyesi tarafından Suat Cemile Balcıoğlu Spor Salonu içinde kurulan Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi, Türkiye’deki ilçe belediyeleri arasında tek olma özelliği taşıyor.

İmbatlı Mahallesi Anadolu Caddesi No:358 adresinde ücretsiz hizmet veren merkezde; uzman spor eğitmenleri eşliğinde yapılan testlerle farklı performans ve yetenek ölçümü gerçekleştiriliyor. 8-10 yaş aralığındaki çocuklara branş yönlendirme, 11-18 yaş aralığındaki gençlere ise performans analizi testleri uygulanıyor. Merkezde son olarak Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile tiyatro kursuna katılan 8-12 yaş aralığındaki çocuklara performans testleri ve yetenek taramaları uygulandı.

16 Farklı Başlıkta Testler Yapılıyor

Çocukların fiziksel kapasitelerini ölçerek onları en uygun spor branşlarına yönlendirme amacıyla uygulanan bilimsel yöntemlere dayalı ölçüm sürecinde; çocukların dayanıklılığından çevikliğine, kuvvetinden reaksiyon hızına kadar toplam 16 farklı başlıkta testler yapıldı. İnsan faktöründen bağımsız, dijital altyapıyla desteklenen sistem sayesinde sonuçlar anlık olarak hesaplanıyor ve her çocuk için detaylı bir değerlendirme raporu oluşturuluyor. Hazırlanan bu raporlar ailelerle paylaşılırken, çocukların spora olan ilgisi destekleniyor, gelişimleri takip ediliyor. Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için 0549 260 02 23 numaralı hattan merkeze ulaşılabiliyor.

“Sporla Büyüyen Sağlıklı Nesiller”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak, onları sporla büyüyen sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezimiz sayesinde, her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesine ve en uygun branşta ilerlemesine olanak tanıyoruz. Karşıyaka’da her çocuğun hayalini desteklemeye, spora ve sporcuya tam destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.