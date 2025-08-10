Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Etkinliği, Konyalılardan büyük beğeni aldı. Konyalılar, Kalehan Ecdat Bahçesi’nde gösterimi yapılan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmini aileleriyle birlikte açık havada izlemenin keyfini yaşadı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, programa yoğun katılımdan dolayı Konyalılara teşekkür etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Etkinliği, Konyalılardan büyük beğeni aldı.

Kalehan Ecdat Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe 7’den 70’e yüzlerce Konyalı yoğun ilgi gösterdi.

“YOĞUN KATILIMINIZDAN DOLAYI HEPİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir dışındaki bir programı dolayısıyla etkinliğe katılamadığını belirttiği bir video kaydı paylaştı.

Gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla Konyalılara teşekkür eden Başkan Altay, “Arkadaşlarımdan aldığım bilgiyle çok yoğun bir katılım gerçekleştirmişsiniz. Ben de haberi alır almaz bir videoyla sizlerle duygularımı paylaşmak istedim. Programımıza yoğun katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle alanda bulunan genç kardeşlerimizi ve çocuklarımızı selamlıyorum. İnşallah bir sonraki programda canlı olarak sizlerle buluşmayı çok arzu ediyor, hepinizi muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

KONYALILAR NOSTALJİK BİR AKŞAM YAŞADI

Vatandaşlar ise gösterimi yapılan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmini aileleriyle birlikte açık havada izlemenin keyfini yaşarken bir yandan nostaljik bir akşam geçirdi.

Vatandaşlar bu ve benzeri etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.