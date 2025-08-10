Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ağustos ayı Belediye Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Çorum’da düzenlenecek Haluk Levent ve Zara konserlerine yönelik kamuoyunda oluşan eleştirilere açıklık getirdi.ÇORUM (İGFA) - Haluk Levent ve Zara konserlerinin, Çorum’un tanıtımına katkı veren projelere destek olan Kem Yapım’ın sponsorluğunda yapılacağını belirten Başkan Aşgın, “Her iki sanatçı da hemşehrimiz olan yapım şirketinin bünyesinde yer alıyor. Bizden bu konserle ilgili sadece izin talep edildi, biz de belediyemize herhangi bir külfeti olmadığından olur verdik. Sanatçılarımızın mali yükü sponsor firma tarafından üstlenilmiştir. Belediyemizce ödeme yapılmayacaktır. Bu önemli destek için Kem Yapım’a hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. ifadelerini kullandı.

"Eleştirilere Saygıyla Yaklaşıyoruz"

Eleştirilere yapıcı bir dille yaklaşan Başkan Aşgın, “Eleştiri yapan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Birçoğuyla geçmişte birlikte birçok mücadele verdik, yardım kampanyalarında omuz omuza çalıştık, sırtımızda un çuvallarını birlikte kamyonlara yükledik. Gönül kardeşlerimin iyi niyetine ve samimiyetine yürekten inanıyorum. Samimi duygular ve demokratik olgunlukla yapılan bu eleştirileri saygıyla karşıladım ve bu süreçte herhangi bir cevap verme gereği duymadım. Herkes bilsin ki geçmişte durduğumuz yer neresiyse, bugün de aynı yerdeyiz. Dava misyonumuz değişmedi ve değişmeyecek.” şeklinde konuştu.

"Gazze’deki Zulme Sessiz Kalmayacağız"

Duyarlılık tartışmalarını doğru bulmadığını ifade eden Başkan Aşgın, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, “Bu mesele insani bir konudur ve siyasete malzeme yapılmamalıdır. Çocuklar öldürülüyor, günahsız insanlar katlediliyor. Biz dün olduğu gibi bugün de ‘Yıkılasın İsrail, katil İsrail’ demeye devam edeceğiz. Tarih boyunca olduğu gibi şu anda da Gazze’li mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zulmü her platformda haykıracağız.” dedi.

“Tüm Hemşehrilerimizi Konsere Bekliyoruz”

Haluk Levent ve Zara’nın sahne alacağı konserin, 12 Ağustos Salı günü gerçekleştirileceğini duyuran Başkan Aşgın, konserin Dünya Gençlik Günü’ne tevafuk ettiğini belirtti ve başta gençler olmak üzere tüm Çorum halkını konsere davet etti.