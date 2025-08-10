Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak önemli hizmetleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, ilçenin sessiz sakinleri olan sokak hayvanlarını da sahipsiz bırakmıyor.BURSA (İGFA) - Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı’nda; sokak hayvanlarınının aşılama, tedavi, bakım ve rehabilitasyonlarını yapan Yıldırım Belediyesi, ayrıca patili canları sahiplendirerek sıcak yuvaya kavuşturuyor. Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü son bir yılda; 2 bin sokak hayvanına aşı yaparken, bin 500’üne de kısırlaştırma işlemi uyguladı. Bu süreçte hasta, yaralı ve bakıma muhtaç 12 bin hayvana da tedavi hizmeti verildi.

‘HAYBULANS’ HİZMETİ

Yıldırım Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Doğal Yaşam Alanı haftanın 7 günü patili canlara hizmet verirken, teknolojik ekipmanlarla donatılmış hayvan ambulansı da (HAYBULANS) acil durumlara müdahale için her an hazır bekletiliyor. HAYBULANS, hizmete başladığı 29 Kasım 2024’ten bu yana binden fazla sokak hayvanına acil müdahale hizmeti verdi. Son bir yılda 750 sokak hayvanı da sahiplendirlerek sıcak yuvaya kavuşturuldu. Ayrıca Yıldırım Belediyesi hayvan sahiplenilmesini teşvik etmek ve sahiplenen vatandaşlara destek olmak için önemli bir hizmeti hayata geçirdi. Sokak Hayvanları Tedavi ve Doğal Yaşam Alanı’ndan sahiplenilen hayvanların aşılama, muayene ve tedavi hizmetlerini de 1 yıl boyunca Yıldırım Belediyesi üstleniyor.

‘SAHİPSİZ BIRAKMIYORUZ’

Yıldırım Belediyesi, patili canlar için örnek olacak bir projeyi daha hayata geçirdi.Mahallelerde gezerek, yerinde teşhis ve tedavi uygulanmasını sağlayacak Gezici Mobil Sokak Aracı (PATİVET) hizmete alındı. Her hafta farklı bir mahalleyi ziyaret edecek olan PATİVET, vatandaşların bakımını üstlendiği sokak hayvanlarının tedavi ve aşılamalarını yapacak.Gezici Mobil Sokak Aracı’nın, hangi gün hangi mahallede hizmet vereceği ise hem SMS yoluyla hem de Yıldırım Belediyesi web sitesi üstünden duyuruluyor. Hizmete başlayan Gezici Mobil Sokak Aracı’nı ziyaret ederek inceleme yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; “Bugüne kadar patili canların bakım, tedavi, aşılama ve sıcak yuvaya kavuşmaları noktasında çok önemli işler yaptık. Geçtiğimiz yılın sonunda hayvan ambulansı hizmetimizi devreye almıştık. Şimdi de Gezici Mobil Sokak Aracımızı hizmete soktuk. Biz dağdaki kurdun kuşun sorumluluğunu dahi sırtlanmış bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu bilinç ve medeniyet çizgimizden aldığımız ilhamla, patili canları sahipsiz bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı.