Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeler, taşımacılıkta yetki belgesi, sözleşmeli taşıt kullanımı, yabancı plakalı taşıtlar ve idari para cezalarına yönelik önemli yenilikler getiriyor. Yönetmelik, 1 Ekim 2025’te yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle taşımacılık sektöründe yeni düzenlemeler getirdi.

Yönetmelik, eğitim taşımacılığı, yetki belgeleri, yabancı plakalı taşıtlar ve idari cezalar gibi alanlarda önemli yenilikler içerdi.

Buna göre eğitim taşımacılığı; Büyükşehir olmayan illerde, Millî Eğitim Bakanlığı’nın Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamındaki taşımacılıkta, valiliklerin belirlediği yetki belgesi ve çalışma usulleri geçerli olacak.

Sözleşmeli taşıtların yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedileceği belirtilirken, finansal kiralama ile edinilen taşıtlar, sözleşmeli taşıt oran hesabına dahil edilmeyecek.

SEFER SÜRELERİ VE CEZALAR

Havalimanından başlayan seferler için yolcu bildirim süresi 1 saatten 2 saate çıkarıldı. İ

dari para cezaları, bazı ihlallerde alt sınırın 5-50 katına kadar artırıldı; tekrar eden ihlallerde cezalar katlanarak uygulanacak.

YABANCI PLAKALI TAŞITLAR

Bu arada yönetmelik değişikliği ile uluslararası taşımalarda yabancı plakalı taşıtlara yetki ve geçiş belgesi zorunluluğu getirildi. Türkiye içinde iki nokta arası taşıma yasaklanırken; aykırı hareket edenlere alt sınırın 50 katı ceza uygulanacak. Acil durumlar, ambulans, cenaze ve posta taşımaları gibi istisnalar tanımlandı.

Taşıtlarda geçiş belgesi ve diğer belgelerin bulundurulması, elektronik belgelerde doğrulanabilirlik zorunlu olurken, aykırılıklara alt sınırın 5-20 katı ceza uygulanacak hüküm altına alındı.

Aynı takvim yılında bazı ihlaller için 48 saat veya 3 ay içinde ikinci ceza verilmeyeceği belirtildi.

