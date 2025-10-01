İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, 100. Yıl Güli Akkuş Anne ve Çocuk Merkezi’nde ebeveynlere yönelik “Kentsel Dönüşüm Nedir? Hangi Durumlarda Gereklidir?” semineri düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan anne ve çocuk merkezlerindeki bilinçlendirme seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda son olarak, 100. Yıl Güli Akkuş Anne ve Çocuk Merkezi’nde ebeveynlere yönelik “Kentsel Dönüşüm Nedir? Hangi Durumlarda Gereklidir” semineri gerçekleştirildi.

Programda konuşan Beylikdüzü Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Ertan Kara, riskli yapı tespit sürecinden başlayarak kentsel dönüşüm aşamalarını ve ilgili yasaları anlattı. Kara, belediyenin bu alandaki çalışmalarını paylaşarak kentsel dönüşümün özellikle depreme dayanıklı yapılar inşa etmek ve yaşam kalitesini yükseltmek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Program kapsamında eş zamanlı olarak çocuklar için atölye çalışmaları düzenlendi. Burada çocuklar seminer boyunca boyama ve el becerilerini geliştiren etkinliklerle vakit geçirirken, ebeveynleri de kentsel dönüşüm sürecine dair merak ettikleri sorulara yanıt bulma imkânı yakaladı.

Örnek teşkil eden “Beylikdüzü Afet Yönetim Modeli” detaylarıyla aktarıldı

Seminerde, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler ile 23 Nisan 2025’te Silivri açıklarında meydana gelen depremlerin afete hazırlık ve kentsel dönüşüm süreçlerinin önemini bir kez daha hatırlattığına dikkat çekildi.

Beylikdüzü Belediyesi’nin afet öncesi, afet anı ve afet sonrası olmak üzere üç ana başlıkta ele aldığı ve Türkiye’ye örnek olan “Beylikdüzü Afet Yönetim Modeli” katılımcılarla paylaşıldı.