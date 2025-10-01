Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’i Süper Ligde temsil eden Erkek Hokey Takımı ve Birinci Lig’de temsil eden Su Topu takımlarımız başta olmak üzere Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularını taşıyacak olan takım otobüsüyle şehir turu yaptı.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatları doğrultusunda kırmızı, beyaz ve turkuaz renkleri ve armasıyla Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü takım otobüsü giydirildi. Nevşehir Belediyesi SK uhdesinde farklı spor branşlarında bulunan takım ve toplu spor organizasyonlarının deplasmanda oynayacağı müsabakalar için tasarlanan otobüs de bölgeye özgü figürler bulunuyor.

Kapadokya’nın Merkezi Nevşehir’in tanıtımında büyük rol üstlenecek ve adeta Türkiye’yi karış karış gezecek olan Nevşehir Belediyesi SK takım otobüsü kulübün kendi özkaynağı olarak hizmet verecek.

Kulüp otobüsünü kullanarak şehir turu atan Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. “Nevşehir Belediyesi Spor Kulübümüz inşallah maçlarına kendi otobüs ile gidecek. Şehrimizi takımımızı en iyi şekilde temsil edecekler buna yürekten inanıyorum. Nevşehir’in markası olan ve ilimizi profesyonel manada en üst liglerde temsil eden kulübümüze kazasız belasız iyi yolculuklar ve yeni sezonda başarılar diliyorum. Gittiğimiz her lokasyonda kurumsal bir sistemle Nevşehir’i en güçlü şekilde temsil edeceğiz.’’

Son Teknolojik Donanıma Sahip Hizmet Verecek

Nevşehir Belediyesi sporcularının, çok daha rahat ve konforlu bir şekilde deplasmanlara ulaşımlarını sağlamak için giydirmesi yapılan ve Kapadokya’ya özgü figürlerden oluşan takım otobüsü moral ve motivasyon anlamında da katkı sağlamak amacıyla hizmet verecek.

Takım otobüsü, iç ve dış dizayn olarak tamamen Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü renklerine uyumlu döşemelerle kaplanırken sürüş güvenliği bulunan son teknolojik donanımıyla hizmet verecek.