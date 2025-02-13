Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Eskişehir'deki Play-Off finalleri öncesi Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı ile bir araya gelerek şampiyonluk inancını dile getirdi.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Eskişehir'deki Play-Off finalleri öncesinde Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı ile moral yemeğinde bir araya geldi.

Başantrenör Mustafa Cengiz yönetiminde yer aldığı 2. Lig 2. Grup’ta bu sezon harikalar yaratan Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, başarılı performansın ardından 1. Lig’e yükselmek adına Play Off oynamaya hak kazanmıştı.

Eskişehir’de 7-9 Şubat tarihlerinde düzenlenen TVF 2. Ligi Play-Off Yarı Final Etabı’nda oynadığı 3 maçı da kazanan temsilcimiz; Arkas Spor Kulübü ile Midyat Belediyespor'u da 3-0, TVF Spor Lisesi'ni de 3-1 yenerek grubunu lider tamamladı ve finallere kalmayı başardı.

Eskişehir’de bugün start alacak Play Off Final müsabakaları öncesi Karacabey Belediyespor Voleybol takımı oyuncuları ve teknik heyetle yemekte bir araya gelen Belediye Başkanı Fatih Karabatı, şampiyonluğa yürekten inandığını söyledi. Ramada Otel’de gerçekleştirilen yemekte, Karacabey Belediyespor Kulüp Müdürü Mert Solak ve Voleybol Koordinatörü Metin Karakiraz da yer aldı.

Yemek sonrası konuşan Belediye Başkanı Fatih Karabatı, “Göreve geldiğimizde voleybol takımımız zor durumdaydı. 2. Lig’den de düşmek üzereydik. Teknik heyetimiz; “Başkanım ne yapacağız?” diye sordu. Açıkçası ilk etapta düşüncemiz ligde kalmaktı. Elimizden gelen desteği verdik. Teknik heyet ve oyuncularımız da üstün bir performans ortaya koyarak grup maçlarında oldukça başarılı maçlar çıkardı. İlçemize voleybolu sevdirdiniz. İlçemizde oynadığımız maçlarda taraftarımızın desteği artarak devam etti. Bu ilgi bizleri de gururlandırdı. Gelinen noktada tek hedefimiz Eskişehir’deki final maçlarını da kazanarak 1. Lig’e yükselmek. Şampiyon olacağınıza inanıyoruz. Bu kez bu masada sizleri şampiyon olarak ağırlayacağız. Tüm Karacabey arkanızda, dualarımız sizinle. İlçemizi en iyi şekilde temsil edeceğinizden şüphem yok. Yolunuz açık olsun" diye konuştu.

FİNAL MAÇLARI 14-15-16 ŞUBAT’TA OYNANACAK

Öte yandan AXA Sigorta Erkekler 2. Ligi Finalleri, 14-15-16 Şubat 2025 tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek. AXA Sigorta Erkekler 2.Ligi Finalleri'nde gruplar şöyle:

1. Grup: Karacabey Belediyespor, Akkapı MTAL Oluşum, Denizlispor Cavidil ve Sungurlu Belediyespor.

2. Grup: Düzce Belediyespor Akademisi, Yücelen Anamur Spor, Göcek Spor ve TVF Spor Lisesi.

Buna göre temsilcimiz Karacabey Belediyespor, ilk maçında 14 Şubat’ta saat 14.00’te Denizlispor Cavidil ile karşı karşıya gelecek. Ardından 15 Şubat’ta saat 12.00’de Sungurlu Belediyespor ile kozlarını paylaşacak olan Karacabey Belediyespor, son maçını ise 16 Şubat’ta saat 13.00’te Akkapı Oluşum Spor Kulübü ile oynayacak.