Konya Şeker, 2024-2025 kampanya dönemi için 6 milyar 272 milyon 593 bin TL nakdi pancar bedelini 14 Şubat 2025 Cuma saat 17:00 itibariyle çiftçilerin hesabına yatıracağını duyurdu.KONYA (İGFA) - 2024-2025 kampanya döneminde 3 milyon 775 bin 365 ton pancar alımı gerçekleştiren Konya Şeker, üretici ortaklarının pancar bedellerini hesaplarına yatıracağı yeni tarihi açıkladı. 6 milyar 272 milyon 593 bin TL nakdi ödeme yapacak olan Konya Şeker, 14 Şubat 2025, saat 17:00’de pancar bedellerini üretici ortaklarının hesaplarına yatırmaya başlayacak.

Üretici ortaklarına bugüne kadar ödenen 3 milyar 223 milyon 178 bin TL nakdi pancar bedeli ile birlikte toplamda 9 milyar 495 milyon 771 bin TL ödeme yapılmış olacak.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 2024-2025 sezonunda pancardan bekledikleri verimi elde ettiklerinin altını çizerek, iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Üreticinin refahını ön planda tutarak sürdürülebilir tarımsal üretimi destekleme gayretinde olduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Erkoyuncu, şeker pancarı üretiminin ülke ekonomisi ve tarımsal istihdam açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.