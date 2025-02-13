Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Müftülüğü, Malatya İl Müftülüğü, Konya Mehir Vakfı ve Diyanet Vakfı yeni yuva kuracak genç çiftlere umut ve destek oluyor. 100 çiftin nikâh töreni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.MALATYA (İGFA) - Eylül ayında başvruları alınan, Malatya’da ikamet eden ve maddi anlamda sıkıntı yaşayan 18-40 yaş aralığındaki 100 nişanlı çiftin nikâhları Büyükşehşir Belediyesi Nikâh Sarayı'nda toplu olarak gerçekleştirilecek törenle yapılacak.

15 Şubat Cumartesi gerçekleştirilecek anlamlı organizasyonda, evlilik yolunda ilk adımlarını atacak olan çiftlere sadece bir nikâh töreni sunulmakla kalmayacak; aynı zamanda beyaz eşyadan halıya, mobilyadan ev tekstiline, züccaciyeden mutfak eşyalarına kadar geniş kapsamlı bir çeyiz desteği de sağlanacak.

Dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri olacak bu törende, çiftler hem hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşayacak hem de yeni yuvalarını kurarken ihtiyaç duyacakları birçok eşyaya kavuşacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, belediyenin iş birliğinde 100 gencimizin yuva kurmalarını sağlamak amacıyla toplu nikâh töreni düzenlediklerini, bynun yanı sıra gençlerimize kapsamlı çeyiz yardımı da yaptıklarını söyledi. Başkan Er, "Aile kurmak isteyen gençlerimizi teşvik etmeli, süreci kendilerine kolaylaştırmalıyız. Allah razı olsun Konya Mehir Vakfı ve Konya Diyanet Vakfı bu konuda çok ciddi bir hizmet veriyor. İnşallah 15 Şubat Cumartesi günü de Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın teşrifleri ile Malatya’mızda 100 çiftimizin toplu nikâh programını icra edeceğiz" diye konuştu.