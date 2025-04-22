Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı 'nın uygun görüşleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının onayı ve Artvin Gençlik Spor İl Müdürü Hasan Kara'nın tevdii ile Erdal Genç'e Kano Federasyonu Artvin İl Temsilciliği görevine atandı.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Gençlik Merkezi toplantı salonunda düzenlenen 2025-2026 Spor Federasyonları İl Temsilcileri Planlama Toplantısında, Artvin Gençlik Spor İl Müdürü Hasan Kara tarafından, Erdal Genç'e ve diğer spor dallarındaki temsilcilere, il temsilcilik belgeleri takdim edildi.

Aynı zamanda Bem-Bir-Sen (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) İl Başkanı olan Erdal Genç, Artvin Gençlik Spor İl Müdürü Hasan Kara’ya, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı’ya ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a bu göreve layık gördükleri için teşekkür etti.