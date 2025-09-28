Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, 28 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde Kütahya Simav’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremle ilgili ön değerlendirme raporunu paylaştı. Sığ odaklı deprem olduğunun altı çizilen raporda, "Emet-Gediz ve Simav Fay Zonları’nın etkisi altında; Sındırgı’daki son depremler zamanlamayı etkilemiş olabilir" denildi.BURSA (İGFA) - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, 28 Eylül 2025 Pazar günü saat 12:59’da Yemişli-Simav’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremi ön değerlendirdi.

Odak derinliği 6.0 km olan sığ depremin şiddetli sarsıntılara yol açtığının altı çizilen raporda, depremin Kütahya il sınırlarının batı-güneybatısında Emet-Gediz ve Simav Fay Zonları etkisi altında olduğu belirtildi.

MTA’nın 2011 Türkiye Diri Fay Haritası’na göre, bölgede KD-GB doğrultulu aktif fay zonları hâkim olduğu belirtilen raporda, "Simav Fay Zonu, doğu-batı doğrultulu olup batıda Balıkesir-Sındırgı’ya uzanıyor. Her iki zon da Batı Anadolu’nun genişleme rejiminin parçası; yüzeyde doğrudan devamlılık göstermese de gerilme transferi ile etkileşim potansiyeli taşıyor" denildi.

Değerlendirmede, 10 Ağustos 2025’te Sındırgı’da M6.1 depremin artçılarının (en büyüğü M5.1) Simav depreminin zamanlamasını öne çekmiş olabileceği vurgulandı.

Raporda, depremlerin Ege gerilme rejimiyle ilişkili olduğu, Kuzey Anadolu Fayı’yla bağlantısız olduğu ifade edildi.

Söz konusu ön değerlendirme raporunun ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz